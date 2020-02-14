وقع مركز المبادرات بمؤسسة “مسك الخيرية”، اليوم الجمعة بالعاصمة اليابانية، مذكرة تفاهم مع جامعة طوكيو، لإنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بالجامعة اليابانية.
حضر توقيع المذكرة رئيس مجلس إدارة مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” بدر العساكر، وسفير المملكة لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير جامعة طوكيو الدكتور جونوكامي ماكوتو.
وأوضح العساكر، أن توقيع المذكرة يأتي امتداداً للتعاون المشترك بين المملكة واليابان، ويهدف إنشاء المركز لدعم الابتكار في البحوث العلمية والتطوير التقني بين البلدين في المجالات الحيوية.
بدوره أوضح مدير جامعة طوكيو، أن إنشاء المركز يتيح الفرصة لتعزيز وتعميق التعاون بين الجامعات السعودية وجامعة طوكيو، التي تتمع بعلاقات بناءة على المستويين التعليمي والبحثي، مؤكداً أن هذه الشراكة ستمضي قدماً لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030م.
وفق “أخبار 24”.