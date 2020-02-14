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أخبار الخرج > بالصور.. حفل تكريمي لتقاعد رئيس قباء ناصر بن مبارك القحطاني بديوان محافظة الخرج
14/02/2020   2:44 م

بالصور.. حفل تكريمي لتقاعد رئيس قباء ناصر بن مبارك القحطاني بديوان محافظة الخرج

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في ليلة وفاء وعرفان اقام موظفي محافظة الخرج حفلاً تكريمياً لزميلهم رئيس رقباء/ ناصر بن مبارك القحطاني يوم الخميس ١٤٤١/٦/١٩هـ بديوان المحافظة وذلك بمناسبة تقاعده عن العمل .

وقد حضر الحفل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي و وكيل المحافظة أ / صقر بن عيسى الدعجاني ومدير شرطة محافظة الخرج العميد / منيف بن زايد العتيبي وعدد من الضباط شرطة المحافظة ومدراء اقسام المحافظة وموظفيها وزملاء سابقين .

وتخلل الحفل كلمة لمحافظ الخرج وبعدها كلمة لمدير شرطة المحافظة وبعد ذلك تم عرض مرئي لصور من حياة المحتفى به العملية وكلمات شكر وعرفان ، وتلى ذلك توزيع الدروع والهدايا ومن ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة .

بالصور.. حفل تكريمي لتقاعد رئيس قباء ناصر بن مبارك القحطاني بديوان محافظة الخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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