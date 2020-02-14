بالصور.. حفل تكريمي لتقاعد رئيس قباء ناصر بن مبارك القحطاني بديوان محافظة الخرج

في ليلة وفاء وعرفان اقام موظفي محافظة الخرج حفلاً تكريمياً لزميلهم رئيس رقباء/ ناصر بن مبارك القحطاني يوم الخميس ١٤٤١/٦/١٩هـ بديوان المحافظة وذلك بمناسبة تقاعده عن العمل .
وقد حضر الحفل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي و وكيل المحافظة أ / صقر بن عيسى الدعجاني ومدير شرطة محافظة الخرج العميد / منيف بن زايد العتيبي وعدد من الضباط شرطة المحافظة ومدراء اقسام المحافظة وموظفيها وزملاء سابقين .
وتخلل الحفل كلمة لمحافظ الخرج وبعدها كلمة لمدير شرطة المحافظة وبعد ذلك تم عرض مرئي لصور من حياة المحتفى به العملية وكلمات شكر وعرفان ، وتلى ذلك توزيع الدروع والهدايا ومن ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة .