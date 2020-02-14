“التقاعد” تحذر من صفحات إلكترونية تستغل اسمها وشعارها في عمليات غير مشروعة

حذرت المؤسسة العامة للتقاعد من حملات مشبوهة تعمل على استغلال اسمها وشعارها كوسيلة لمحاولة ممارسة عمليات غير مشروعة.
وأكدت المؤسسة في بيان اليوم (الجمعة)، أن هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثل المؤسسة بأي شكل من الأشكال وتحذر من التعامل معها.
وأبانت أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمتّ للمؤسسة بصلة، وليس لها به أي علاقة. وفق “أخبار 24”.
ودعت الجميع إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.