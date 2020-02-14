10 طرق لخسارة الوزن.. بعضها “غريب” لكنها فعالة في نفس الوقت

حذّر خبراء صحيون من خطورة الإصـابة بالسمنة والتي انتشرت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة؛ بسبب ارتباطها بالعديد من المشاكل الصحية كالقلب والسكتة الدماغية.
وحدد الخبراء وفقاً لموقع “ويب طب”، 10 طرق لخسارة الوزن بعضها غريب، لكنها طرق فعالة وتساعد على الوصول للوزن المثالي بشكل كبير.
1- التعرق:
يساعد التعرق في فقدان الوزن بصورة أسرع، وتكون فعالة أكبر إذا رافقها تناول كميات قليلة من السعرات الحرارية، وممارسة الرياضة يومياً.
2- الجلوس على رأس الطاولة:
غالباً ما يكون الكرسي في منتصف الطاولة يقبع أمام جميع الأصناف، لذا فالجلوس على رأس الطاولة يقلل الوصول لكل الأصناف وبالتالي يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.
3- تناول الطعام المنزلي:
الطعام المعدّ في المطاعم يجعلك تميل للطعام غير الصحي الذي يزيد من كميات السعرات الحرارية التي تزيد الوزن، أما الطعام المعدّ في المنزل فيكون صحياً أكثر ويساعد في الحفاظ على الوزن وخسارته والتقليل من التبذير.
4- أضف الفاصوليا إلى وجبتك:
الفاصوليا قليلة الدهون وغنية بالألياف الغذائية، ما يجعلها تساعد في توازن السكر في الـدم لفترة أطول، كما أنها تشعر بالشبع، لذلك فمن الجيد إضافة الفاصوليا إلى معظم الوجبات الغذائية.
5- الكركم:
يحتوي الكركم على مادة فعالة في حرق الدهون، تسمى هذه المادة (الكركمين)، وهي قادرة على كبح الأنسجة الدهنية من التطور وبالتالي تقلل الوزن.
6- اشتم رائحة النعناع:
النعناع له العديد من الفوائد الصحية المختلفة على أجهزة الجسم، لكن الجديد أن رائحته كذلك لها فوائد في تحسين عمل الجهاز الهضمي والبولي وتقوية جهاز المناعة، كما أن رائحة النعناع القوية تكبح الشهية وتقلل من تناول الطعام بكمية.
7- لون طبق الطعام:
اللون الأحمر هو المناسب للطبق الذي ستتناول فيه الطعام، فهذا اللون يقلل من الشهية.
8- لا تبدأ بأكل الخبز:
من الجيد ألا تبدأ وجبتك بتناول الخبز وتؤجله لنهايتها، فهذا يساعد في تقليل الكمية التي تتناولها منه وبالتالي يقلل من السعرات الحرارية، ونفس الحال ينطبق أيضاً على الأرز. وفق “أخبار 24”.
9- تناول الطعام أمام المرآة:
قد لا تصدق أنها طريقة فعّالة في خسارة الوزن، لكن تناول الطعام أمام المرآة يجعلك تدرك كمية الطعام المتناولة وطريقة تناولك لها، وقم بمضغ الطعام ببطء ولا تلتهمه سريعاً واحرص على تقليل كمية الطعام.
10- مكملات الوجبات:
تحتوي مكملات الوجبات على جميع العناصر الغذائية المهمة لكن سعراتها الحرارية منخفضة، ولهذه المكملات عدة مميزات، فهي سهلة التحضير ونتائجها فعالة وتوفر ما يعادل 800 سعرة حرارية أو أقل يومياً.