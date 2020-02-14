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أخبار محلية > “شرطة عسير” تصدر بياناً حول مقطع دهس مواطن لزوجته بخميس مشيط
14/02/2020   2:36 م

“شرطة عسير” تصدر بياناً حول مقطع دهس مواطن لزوجته بخميس مشيط

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أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد قديم يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط في 1441/1/11هـ.

وأكدت الشرطة أنه اتضح تعرض المرأة للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما.

وأبانت أنه تم في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله مؤخرا أظهر سيارة من نوع “جيب” يقف قائدها إلى جانب الطريق للحديث مع زوجته، وبعد ذلك تحرك مسرعاً إلى الأمام، ليعود عاكساً السير باتجاهها ويصدمها عمداً. وفق “أخبار 24”.

“شرطة عسير” تصدر بياناً حول مقطع دهس مواطن لزوجته بخميس مشيط

أخبار محلية
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