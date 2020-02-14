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أخبار محلية > غرامتها تصل إلى 6 آلاف ريال.. “المرور” يحذر قائدي المركبات من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق
14/02/2020   2:35 م

غرامتها تصل إلى 6 آلاف ريال.. “المرور” يحذر قائدي المركبات من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق

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أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات بأهمية عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأكد المرور عبر مقطع فيديو أن توقف حافلات النقل المدرسي على الطرق يلزم قائدي المركبات بعدم تجاوزها.

يذكر أن جدول المخالفات المرورية رقم (6) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال، في حال تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

 

وفق “أخبار 24”.

غرامتها تصل إلى 6 آلاف ريال.. “المرور” يحذر قائدي المركبات من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق

أخبار محلية
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