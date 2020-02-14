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أخبار محلية > “أمانة مكة” تنعى موظفها “الدعدي” الذي توفي خلال حملة على مصنع مخالف
14/02/2020   2:33 م

“أمانة مكة” تنعى موظفها “الدعدي” الذي توفي خلال حملة على مصنع مخالف

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نعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومنسوبو الأمانة زميلهم موظف بلدية مكة المكرمة الذي توفي قبل يومين أثناء أداء واجبه خلال إغلاق مصنع كسارة مخالف.

وعبر أمين مكة ومنسوبو الأمانة عن صادق مواساتهم لأسرة الفقيد ناصر رجاء الدعدي، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

وكانت مصادر ذكرت أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت وجود شبهة جنائية في وفاة الموظف، مبينة أن النيابة العامة أعادت ملف القضية إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن الموظف ركب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، ما أدى إلى انقلابه فلقي الموظف مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.

“أمانة مكة” تنعى موظفها “الدعدي” الذي توفي خلال حملة على مصنع مخالف

أخبار محلية
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