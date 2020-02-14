“الحرس الوطني” يكلف اللواء الركن منصور العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة

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أعلنت وزارة الحرس الوطني تكليف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة.
وأضافت الوزارة أنه تم تكليف اللواء العيسى بهذا المنصب إضافةً إلى مهام عمله السابقة.
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