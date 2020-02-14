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أخبار محلية > “الحرس الوطني” يكلف اللواء الركن منصور العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة
14/02/2020   2:33 م

“الحرس الوطني” يكلف اللواء الركن منصور العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة

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أعلنت وزارة الحرس الوطني تكليف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة.

وأضافت الوزارة أنه تم تكليف اللواء العيسى بهذا المنصب إضافةً إلى مهام عمله السابقة.

“الحرس الوطني” يكلف اللواء الركن منصور العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة

أخبار محلية
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