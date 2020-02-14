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أخبار المناطق > اختفاء فتاة بعد خروجها من مدرستها في الرياض.. وشقيقها يروي التفاصيل
14/02/2020   8:30 ص

اختفاء فتاة بعد خروجها من مدرستها في الرياض.. وشقيقها يروي التفاصيل

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اختفت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً ظهر أمس (الخميس)، بعد خروجها من المدرسة في حي ضاحية لبن غربي الرياض، فيما تكثف الجهات الأمنية عمليات البحث عنها.

وأوضح شقيق المفقودة التي تدعى لين الأحمري، وفقاً لـ”سبق”، أن شقيقته اختفت في موعد خروج الطالبات الساعة الـ 12 ظهراً وكانت والدتها بالقرب من المدرسة تنتظر خروجها، مشيراً إلى أنها تدرس برفقة شقيقتها الأخرى في إحدى المدارس المتوسطة بضاحية لبن.

ولفت إلى أن لين أبلغت شقيقتها بأنها ستتحدث مع زميلاتها قليلاً، وبعدها اختفت عن الأنظار، مبيناً أنها تلبس نظارة وتعاني ضعفاً بالنظر وتغطي وجهها بالنقاب، وتلبس عباءة.

اختفاء فتاة بعد خروجها من مدرستها في الرياض.. وشقيقها يروي التفاصيل

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