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أخبار محلية > بالفيديو.. باحث شرعي: ضعف مستويات اللاعبين ليس له علاقة بوهم العين
14/02/2020   8:29 ص

بالفيديو.. باحث شرعي: ضعف مستويات اللاعبين ليس له علاقة بوهم العين

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أكد الباحث الشرعي تركي الغامدي أن العين ليس لها علاقة بإنهاء مسيرة لاعبي كرة القدم بالمملكة، مبيناً أن هناك فرقاً بين الإصـابة بالحسد والعين.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الحسد موجود في القرآن لكن العين أمر غريب وغير موجود، لافتاً إلى أن أي لاعب لا يريد تطوير مستواه أو الحفاظ على موهبته يدّعي أن عيناً أصـابته.

وتسائل الغامدي عن الأرجنتيني ليونيل ميسي هل أصـابته عين هو أو البرتغالي كريستيانو رونالدو؟.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. باحث شرعي: ضعف مستويات اللاعبين ليس له علاقة بوهم العين

أخبار محلية
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