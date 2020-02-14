بالفيديو.. باحث شرعي: ضعف مستويات اللاعبين ليس له علاقة بوهم العين

أكد الباحث الشرعي تركي الغامدي أن العين ليس لها علاقة بإنهاء مسيرة لاعبي كرة القدم بالمملكة، مبيناً أن هناك فرقاً بين الإصـابة بالحسد والعين.
وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الحسد موجود في القرآن لكن العين أمر غريب وغير موجود، لافتاً إلى أن أي لاعب لا يريد تطوير مستواه أو الحفاظ على موهبته يدّعي أن عيناً أصـابته.
وتسائل الغامدي عن الأرجنتيني ليونيل ميسي هل أصـابته عين هو أو البرتغالي كريستيانو رونالدو؟.
الباحث الشرعي تركي الغامدي لـ #الإخبارية :#ميسي لم يُصب بالعين ولاعب في الحواري ما شافه إلا ثلاثة ويقولون صابته عين pic.twitter.com/RzgFZtkV0G
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 13, 2020
وفق “أخبار 24”.