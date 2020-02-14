معلم يعتدي على طالب بالضـرب والركل داخل مسجد مدرسة بالخبر.. و”التعليم” تحقق

فتح مكتب تعليم محافظة الخبر تحقيقاً في واقعة اعتداء معلم من جنسية عربية على طالب بالمرحلة المتوسطة داخل مدرسة أهلية، يوم الثلاثاء الماضي؛ وذلك بعد أن تقدم والد الطالب بشكوى لمدير المدرسة.
وأوضح الطالب راكان بن محمد وفقاً لـ”سبق”، أن المعلم اعتدى عليه وضـربه على عينه ووجهه وركله على بطنه ظناً منه أنه هو مَن يضحك بالمسجد، بعد أن تهيأ هو وزميل له لصلاة الظهر داخل المسجد الخاص بالمدرسة.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم القضايا للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، مبيناً أنه سيتم التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المتبعة.