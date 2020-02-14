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اخبار رياضية > بالفيديو.. عبدالله المعيوف يحسم موقفه من التجديد للهلال
14/02/2020   8:28 ص

بالفيديو.. عبدالله المعيوف يحسم موقفه من التجديد للهلال

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حسم حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف موقفه من التجديد لفريقه؛ حيث أكد أنه سيجدد عقده مع بطل آسيا قريباً.

وقال المعيوف في تصريح لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، بعد مباراة فريقه أمام الفيحاء، إنه سيجدد عقده وينتهي من كل شيء عقب عودته رفقة فريقه من الإمارات، بعد مواجهة أهلي دبي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال مع شباب أهلي دبي يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من دوري المجموعات في البطولة الآسيوية، وكان قد استهل مشواره في الدفاع عن لقبه بالفوز على شاهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عبدالله المعيوف يحسم موقفه من التجديد للهلال

اخبار رياضية
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