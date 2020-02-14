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أخبار محلية > بالفيديو.. عدد كبير من السيارات تعكس السير وتتسبب في فوضى مرورية وحـادث تصادم بالرياض
14/02/2020   8:26 ص

بالفيديو.. عدد كبير من السيارات تعكس السير وتتسبب في فوضى مرورية وحـادث تصادم بالرياض

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رصدت كاميرا مراقبة مشهداً غريباً لفوضى مرورية، بسبب عكس عدد كبير من السيارات لحركة السير على طريق سريع في أحد الأحياء شرق العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من المركبات وهي تخرج من شارع فرعي جانبي وتعكس السير على الطريق السريع دون مراعاة لعواقب فعلهم.

كما أبان المقطع لحظة وقوع حـادث تصادم بين سيارة عائلية عاكسة للسير، وأخرى على الطريق الرئيس، بسبب محاولة قائد المركبة العائلية الدخول إلى الطريق.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عدد كبير من السيارات تعكس السير وتتسبب في فوضى مرورية وحـادث تصادم بالرياض

أخبار محلية
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