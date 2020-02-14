بالفيديو.. عشتُ 3 أيام على التمر والماء.. “مفقود أم الجماجم” يتحدّث عن تفاصيل الواقعة

تحدّث المواطن حزام الحربي الذي تم العثور عليه بمنطقة صحراوية في قرية أم الجماجم في المجمعة بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، عن تفاصيل الأيام الثلاث التي قضاها في مركبته بانتظار النجدة.
وفي مداخلةٍ هاتفية مع برنامج “الراصد”، أوضح المواطن المُسن الذي يعاني من أمراض الضغط والسكر؛ أنه عاش طيلة تلك الفترة على تناول التمر والخبز والماء الذي كان بالسيارة.
وأضاف الحربي أنه لم يبرح المكان الذي انغرست به سيارته في الرمال، حيث انقطع الإرسال والاستقبال عن هاتفه، ولم يكن أمامه إلا الانتظار حتى رأى طائرة شراعية تحلق باتجاهه فخر ساجداً لله. وفق “أخبار 24”.
وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على المواطن المفقود، حيث تمكّن فريق “عون” للبحث بالطيران الشراعي من العثور عليه وإنقاذه، وذلك بعد تلقّيه بلاغاً من أحد المواطنين عن فقدان اتصاله بوالده.
فيديو | #مفقود_ام_الجماجم بعد غياب 3 أيام يتحدث لـ #الراصد .. pic.twitter.com/r3fquL2feY
— الراصد (@alraasd) February 13, 2020