نشرت قناة “السعودية” اليوم (الخميس) بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة تسجيلاً نادراً لأول بثّ إذاعي من المدينة المنورة.
ويعود التسجيل إلى يومِ تدشينِ البثّ الإذاعي من أستديوهات إذاعة المدينة المنورة في عام 1373هـ.
وكان أوّل ما نقلتْ الإذاعة في ذلك اليوم الأذان من المسجد النبوي الشّريف بصوت الشيخ عبد العزيز بخاري رحمه الله.
#السعودية | شاهد.. تسجيل لأول بث إذاعي مباشر عام 1373هـ من #المدينة_المنورة..#اليوم_العالمي_للإذاعة pic.twitter.com/1yKHsvf7YP
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 13, 2020
وفق “أخبار 24”.