نشرت قناة “السعودية” اليوم (الخميس) بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة تسجيلاً نادراً لأول بثّ إذاعي من المدينة المنورة.

ويعود التسجيل إلى يومِ تدشينِ البثّ الإذاعي من أستديوهات إذاعة المدينة المنورة في عام 1373هـ.

وكان أوّل ما نقلتْ الإذاعة في ذلك اليوم الأذان من المسجد النبوي الشّريف بصوت الشيخ عبد العزيز بخاري رحمه الله.

وفق “أخبار 24”.