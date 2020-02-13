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أخبار محلية > التحقيقات مع “خاطفة طفلي الشرقية” تتوسع لتشمل طفلاً ثالثاً.. إضافة لـ 4 أبناء وبنت مسجلين كأبناء لها
13/02/2020   10:36 م

التحقيقات مع “خاطفة طفلي الشرقية” تتوسع لتشمل طفلاً ثالثاً.. إضافة لـ 4 أبناء وبنت مسجلين كأبناء لها

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ذكرت قناة “الإخبارية” اليوم (الخميس) أنَّ السيدة التي قُبض عليها في المنطقة الشرقية لصلتها بطفلين مخطوفين منذ أكثر من 20 عاماً تخضع للتحقيق كذلك بشأن مختطف ثالث.

وأوضحت أن المختطف الثالث هو طفل من الجنسية اليمنية يدعى “نسيم حبتور” اختفى من كورنيش الدمام عام 1996م وعمره عامٌ ونصف، حيث إنّ المحققين يأملون في اكتشاف ما إنْ كانت تؤويه لديها أو تعلم عنه.

وذكرت القناة كذلك أنّ فحوصات إثبات النسب قد تتسع لتشمل أربعة أبناء وبنتاً واحدة مسجَّلين في الأحوال المدنية كأبناء لها، ولديهم هويات وطنية، وستتحقق الجهات الأمنية فيما إن كان أحدهم هو نسيم حبتور.

وقال مراسل القناة إنّ تحقيقات الجهات الأمنية في القضية بدأت قبل أكثر من عشرة أشهر، أي قبل وقت طويل من ظهورها على وسائل الإعلام وتداول الناس للقضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنّ الأشخاص الذين تورطت المرأة في اختطافهم أو إخفائهم لا زالوا يعيشون في منزلها، مشيراً إلى أنّ أحدهم اشترط على ذويه التنازل عن حقهم الخاصّ مقابل الذهاب معهم. حسب “أخبار 24”.

وتابع بأنّ والد أحد المخطوفين الموجود في الخارج سيصل للمملكة اليوم أو يوم السبت القادم لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضية.

التحقيقات مع “خاطفة طفلي الشرقية” تتوسع لتشمل طفلاً ثالثاً.. إضافة لـ 4 أبناء وبنت مسجلين كأبناء لها

أخبار محلية
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