بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة “دينا” في الرياض بطريقة غير معتادة

نشر حساب “طرق الرياض” اليوم الخميس، مقطع فيديو مصوراً من كاميرات المراقبة لحادث سرقة سيارة مواطن من نوع “دينا” بحي الرمال في الرياض.
وأوضح الفيديو السيارة المسروقة وقد تم سحبها عن طريق سيارة أخرى ألنترا بيضاء اللون ، كما أضاف الحساب أن السيارة موديل عام 1994، وتمت سرقتها الساعة 6 مساءً. وفق “أخبار 24”.
تم سرقة سيارة دينا وذلك عن طريق سحبها من سيارة ألنترا بيضاء اللون ثم تحميلها في “سطحة” وذلك بحي الرمال
نوع الدينا سيزو موديل 94
رقم اللوحة ا ق ح 5018 من يعثر على السيارة يتواصل مع @k_h_9_d pic.twitter.com/JyuZQaKM1F
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) February 13, 2020