نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة “دينا” في الرياض بطريقة غير معتادة
13/02/2020   10:33 م

بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة “دينا” في الرياض بطريقة غير معتادة

+ = -
2874

نشر حساب “طرق الرياض” اليوم الخميس، مقطع فيديو مصوراً من كاميرات المراقبة لحادث سرقة سيارة مواطن من نوع “دينا” بحي الرمال في الرياض.

وأوضح الفيديو السيارة المسروقة وقد تم سحبها عن طريق سيارة أخرى ألنترا بيضاء اللون ، كما أضاف الحساب أن السيارة موديل عام 1994، وتمت سرقتها الساعة 6 مساءً. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة “دينا” في الرياض بطريقة غير معتادة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885087657.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.