بالفيديو.. ماذا قال شقيق أحد الرضيعين المختطفين قبل عشرين عاماً بعد العثور عليه؟

كشف محمد الخنيزي شقيق موسى أحد الرضيعين المختطفين قبل 20 عاماً، عن ردة فعل الأسرة بعد إبلاغهم من قبل الجهات المعنية بالاشتباه في أشخاص يرجح أن يكون من بينهم شقيقهم المفقود.
وقال الخنيزي، إن شرطة الشرقية تواصلت معهم قبل أربعة أيام وأبلغتهم أنهم عثروا على أشخاص يحتمل أن يكون من بينهم أخوهم المفقود قبل 20 عاماً من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
وأضاف، أن الخبر كان صدمة قوية للأسرة، وجرى أخذ عينة الـدم من الوالدة وننتظر النتائج النهائية للتحاليل حسب ما ستبلغنا الجهات الأمنية، مقدماً الشكر لها على اهتمامها بالقضية رغم مضي كل هذه المدة. وفق “أخبار 24”.
#نشرة_الرابعة | ماذا قال شقيق أحد الرضيعين المختطفين بعد عشرين عام على الحـادثة؟
ومحامي المتهمة باختطاف رضيعي “الدمام” يكشف موقف موكلته pic.twitter.com/kujL158Uuv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 13, 2020