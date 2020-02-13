نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا قال شقيق أحد الرضيعين المختطفين قبل عشرين عاماً بعد العثور عليه؟
13/02/2020   10:32 م

بالفيديو.. ماذا قال شقيق أحد الرضيعين المختطفين قبل عشرين عاماً بعد العثور عليه؟

+ = -
3823

كشف محمد الخنيزي شقيق موسى أحد الرضيعين المختطفين قبل 20 عاماً، عن ردة فعل الأسرة بعد إبلاغهم من قبل الجهات المعنية بالاشتباه في أشخاص يرجح أن يكون من بينهم شقيقهم المفقود.

وقال الخنيزي، إن شرطة الشرقية تواصلت معهم قبل أربعة أيام وأبلغتهم أنهم عثروا على أشخاص يحتمل أن يكون من بينهم أخوهم المفقود قبل 20 عاماً من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

وأضاف، أن الخبر كان صدمة قوية للأسرة، وجرى أخذ عينة الـدم من الوالدة وننتظر النتائج النهائية للتحاليل حسب ما ستبلغنا الجهات الأمنية، مقدماً الشكر لها على اهتمامها بالقضية رغم مضي كل هذه المدة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا قال شقيق أحد الرضيعين المختطفين قبل عشرين عاماً بعد العثور عليه؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885087650.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.