بالفيديو.. السفير الصيني: أنا وزوجتي وزملائي بالسفارة ومنسوبو الشركات الصينية نقول لكم “شكراً السعودية”

وجه الصينيون العاملون في المملكة رسالة شكر للسعودية، على المساعدات التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديمها للصين، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونشر سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشين وي تشينغ مقطع فيديو لأسرته وأفراد من الجالية الصينية في المملكة وهم يوجهون رسالة شكر للسعودية معلقاً عليها قائلا: “أنا وزوجتي وزملائي بالسفارة ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة نقول لكم شكراً السعودية”.
وكان السفير أكد في تصريحات له أن المساعدات المقدمة من المملكة ستؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي لمكافحة الوباء، وستشكل دعمًا معنويًّا للشعب الصيني. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تلك المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والروح الإنسانية التي تتمتع بها المملكة، منوهًا بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين بعد حدوث الوباء ودعم المملكة بمختلف الوسائل والقنوات، ما يمثل دعمًا كبيرًا لبلاده.
أنا وزوجتي، وزملائي بالسفارة @ChinaEmbKSA ، ومنسبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة، نقول لكم#شكرا_السعودية@KingSalman@KSRelief@KSAMOFA@SaudiMOH pic.twitter.com/Tlt2IZWuYW
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) February 13, 2020