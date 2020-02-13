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أخبار محلية > “ساما” تُصدر إطار “الحوكمة الشرعية” للمصارف والبنوك في المملكة
13/02/2020   10:31 م

“ساما” تُصدر إطار “الحوكمة الشرعية” للمصارف والبنوك في المملكة

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أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مشروع “الحوكمة الشرعية” الإشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت المؤسسة، أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار “إطار الحوكمة الشرعية” الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

وأضافت أن المشروع شمل تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. وفق”أخبار 24″.

ويمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

“ساما” تُصدر إطار “الحوكمة الشرعية” للمصارف والبنوك في المملكة

أخبار محلية
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