استبعاد الشبهة الجنائية في مصرع موظف البلدية المتوفى خلال حملة على مصنع مخالف

كشفت مصادر أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت الشبهة الجنائية في وفاة موظف بلدية مكة المكرمة أمس الأول، والذي فارق الحياة أثناء عمله ضمن حملة البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف.
وأوضحت أن شرطة العزيزية حققت في الحـادثة وسجلت شهادة زملاء المتوفى؛ وما تضمنتهمحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، وفقا لـ “سبق”، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن.
وأضافت أن الموظف ركب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، ما أدى إلى انقلابه فلقي الموظف مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.
ولا يزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.