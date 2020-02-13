أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير نايف باتجاه الجنوب من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد بشكلٍ كلي، وذلك ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة.
ودعت الأمانة مستخدمي الطريق القادمين من طریق الأمیر نایف بن عبد العزیز من الشمال إلى الجنوب، لاستخدام طریق الملك سعود بن عبدالعزيز باتجاه طریق 28 باتجاه الشرق ثم طریق 28 وصولاً إلى طریق الأمیر نایف بن عبد العزیز.
كما دعت القادمين من طریق الأمیر نایف بن عبد العزیز من الشمال إلى الجنوب، لاستخدام طریق الملك سعود باتجاه طریق الجبیل السریع وصولاً لطریق الملك خالد بن عبد العزیز باتجاه طریق الأمیر نایف بن عبد العزیز.
فيما أوصت القادمين من طریق الملك سعود بن عبد العزیز من اتجاه الشرق إلى الغرب قاصداً طریق الأمیر نایف بن عبد العزیز، لاستخدام التحويلة بحسب الرسم التوضيحي الذي نشرته الأمانة عبر حسابها بـ “تويتر”.
وفق “أخبار 24”.