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أخبار محلية > متحدث “مكافحة الفساد”: لدينا توجه لنشر بيانات بشأن القضايا المضبوطة عملاً بمبدأ الشفافية
13/02/2020   10:26 م

متحدث “مكافحة الفساد”: لدينا توجه لنشر بيانات بشأن القضايا المضبوطة عملاً بمبدأ الشفافية

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قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين إن لدى الهيئة توجهاً لنشر بيانات بشأن القضايا المضبوطة.

وأوضح – في مداخلة هاتفية على قناة “السعودية” – بأن نشر القضايا يتفق مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الهيئة وتعمل بموجبه، لافتاً إلى أن النشر يعتمد على كلّ قضية وملابساتها وصدور الأحكام فيها.

وأشار الحسين إلى أن الهيئة تستقبل بلاغاتها عبر تسعة طرق، هي الرقم المجاني (980)، ورقم الواتساب الخاص بالهيئة (00966539980980)، والبريد الإلكتروني (980@nazaha.gov.sa)، والعنوان البريدي، والحضور الشخصي للهيئة أو أحد فروعها، والبرقيات، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهيئة على الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.

متحدث “مكافحة الفساد”: لدينا توجه لنشر بيانات بشأن القضايا المضبوطة عملاً بمبدأ الشفافية

أخبار محلية
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