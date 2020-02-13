“تصفية” تُنهي 53 مساهمة متعثرة وتصرف للمساهمين 618 مليون ريال العام الماضي

أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” 53 مساهمة خلال العام 2019، صرفت على إثرها حقوقاً مالية تصل قيمتها إلى 618 مليون ريال، أُودِعَتْ في الحسابات الشخصية لـ 2,044 مساهمًا من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضحت اللجنة أنها درست 203 حالات مساهمات، أنهت منها 53 مساهمة وصفت 29 مساهمة أخرى، كما استثنت من أعمالها 24 مساهمة تَبَيّن بعد دراستها أنها خارج الاختصاص؛ في حين وردت 47 مساهمة جديدة تقوم اللجنة بدراسة إمكانية دخولها ضمن نطاق أعمالها من عدمه.
وأضافت أن هذه الإنجازات تحققت بعد أن قامت اللجنة بإعداد 373 دراسة قانونية وشرعية، و26 جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في 120 قضية، انتهت إلى صدور 57 حكماً قضائياً بشكل نهائي، كما جرى إصدار 57 سنداً تنفيذياً على أصحاب بعض المساهمات العقارية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “تصفية” تمكنت منذ بدء أعمالها قبل 11 عاماً من إنهاء 319 مساهمة عقارية بقيمة مالية تزيد عن 8.22 مليارات ريال صُرف منها أكثر من 7.22 مليار ريال لعدد 35,208 مساهمين.