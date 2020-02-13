نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كيف يكون الغش في المنتجات؟ وكيف يتم التعامل مع المنتج المغشوش؟.. “التجارة” تجيب
13/02/2020   5:47 م

كيف يكون الغش في المنتجات؟ وكيف يتم التعامل مع المنتج المغشوش؟.. “التجارة” تجيب

+ = -
716

قالت وزارة التجارة والاستثمار إن المنتج التجاري يعد مغشوشاً إذا دخل عليه تغيير أو عبث، أو يكون غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وأيضا إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

وأوضحت التجارة أن الغش والخداع في المنتجات يكون إما بوصفه أو عرضه أو تسويقه، بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما يخالف حقيقته.

وأضافت أن الغش أو الخداع يأتي بأنواع منها: مصدر المنتج، كميته، وزنه، عياره، جنسه، عدده، كيله، مقياسه، طاقته، عناصره، صفاته الجوهرية.

وبينت التجارة أن التعامل مع المنتج المشتبه به يكون بالحجز التحفظي عليه، وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، وذلك متى ما كان للمنتج ضرر بالصحة والسلامة. وفق “أخبار 24”.

كما أوضحت أن أمر الحجز التحفظي يعرض على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة.

يذكر أن عقوبة الغش التجاري، غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً.

كيف يكون الغش في المنتجات؟ وكيف يتم التعامل مع المنتج المغشوش؟.. “التجارة” تجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885087602.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.