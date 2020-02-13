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أخبار محلية > بالفيديو.. المملكة توقع 6 اتفاقيات لتوفير أجهزة ومعدات طبية للصين دعماً لها في مواجهة “كورونا”
13/02/2020   5:48 م

بالفيديو.. المملكة توقع 6 اتفاقيات لتوفير أجهزة ومعدات طبية للصين دعماً لها في مواجهة “كورونا”

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة 6 عقود مع 6 شركات عالمية لتوفير أجهزة ومعدات طبية لمساعدة الصين في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وجاء التوقيع إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك للوقوف مع الصين حتى تتجاوز الأزمة الحالية، وقد وقع عن المملكة المشرف على المركز الدكتور عبدالله الربيعة.

وجرى التوقيع مع إحدى الشركات الكندية لتوفير كمامات طبية من نوع (N95)، وشركة أمريكية لتوفير أجهزة موجات صوتية، وشركة نرويجية لتوفير ألبسة عازلة.

كما تم التوقيع مع 3 شركات صينية لتوفير أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة صدمات القلب وأجهزة غسيل الكلى، ومضخات وحقن محاليل وريدية، وأجهزة مراقبة المرضى. وفق “أخبار 24”.

وعبر سفير الصين لدى المملكة تشين وي تشينغ عن تقدير الصين للمملكة حكومة وشعباً على الدعم والتعاون الذي قدمته للصين في فترات سابقة وما تقدمه اليوم لمجابهة فيروس كورونا.

بالفيديو.. المملكة توقع 6 اتفاقيات لتوفير أجهزة ومعدات طبية للصين دعماً لها في مواجهة “كورونا”

أخبار محلية
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