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أخبار محلية > شاهد.. انتشار “تحدي المكنسة” على مواقع التواصل.. و”ناسا” توضح حقيقته
13/02/2020   5:46 م

شاهد.. انتشار “تحدي المكنسة” على مواقع التواصل.. و”ناسا” توضح حقيقته

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برز تحدٍ جديد على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “تحدي المكنسة”، حيث انتشرت خلال الأيام الماضية فيديوهات يظهر خلالها أشخاص ومشاهير بإيقاف المكانس بشكل عمودي بمفردها.

وادعى ناشطون أن وكالة “ناسا” للفضاء ذكرت أن يوم الإثنين الموافق 10 فبراير هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تقف فيه الأشياء بمفردها، بفضل قوة الجاذبية الأرضية التي تزداد في هذا اليوم بسبب محاذاة الكواكب لبعضها.

وسرعان ما اجتاح التحدي مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر الكثيرون ومن بينهم مشاهير مقاطع فيديو لهم وهم يقومون بإيقاف المكانس، وهو ما اضطر وكالة “ناسا” لتوضيح حقيقة الأمر.وفق “أخبار 24”.

حيث نشر حساب الوكالة على موقع “تويتر” مقطع فيديو لرائد فضاء وعالمة وهما يقومان بإيقاف المكنسة في اليوم التالي “الثلاثاء”، وأكدا أن الأمر لا يعدو كونه عملية توزان فقط ويمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة، وليس في 10 فبراير دون غيره.

 

شاهد.. انتشار “تحدي المكنسة” على مواقع التواصل.. و”ناسا” توضح حقيقته

أخبار محلية
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