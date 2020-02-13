“التعليم” تحدد 3 ضوابط لتمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه سن التقاعد

وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه سن التقاعد، وفق ضوابط محددة.
ووجه الدكتور العاصمي في تعميم على الإدارات المعنية بالوزارة، بتمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية في حال بلوغه السن النظامية للتقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يكون التقاعد بنهاية العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، وفي حال اقتضت الحاجة الملحة استمراره بعد ذلك يحق لوزير التعليم الرفع للمقام السامي بطلب للموافقة على تمديد خدمته.
ويمكن إجمال ضوابط تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية الذي بلغ سن التقاعد في 3 ضوابط وهي: بلوغه سن التقاعد خلال العام الدراسي، مصلحة العمل تقتضي التمديد له، ترك العمل مع بداية العطلة الصيفية. وفق “أخبار 24”.