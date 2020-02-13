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أخبار محلية > مطار الملك عبدالعزيز يطلق خدمة نقل الركاب بين الصالات مجاناً
13/02/2020   5:42 م

مطار الملك عبدالعزيز يطلق خدمة نقل الركاب بين الصالات مجاناً

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أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم الخميس بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة خدمة نقل ركاب الترانزيت مجاناً، بين المطار والصالة الجنوبية.

ولفت مطار الملك عبدالعزيز إلى أن المسافرين يمكنهم الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم1 إلى الصالة الجنوبية، بإبراز كرت صعود الطائرة.

يشار إلى أن خدمة النقل المجاني التي أطلقت في المطار حاليا، والتي تقدم عبر 200 سيارة خصصت لنقل الركاب الترانزيت، ستكون متاحة حتى اكتمال الصالة الجديدة واستقبالها لجميع الرحلات الداخلية والخارجية بعد شهرين من الآن. وفق “أخبار 24”.

 

مطار الملك عبدالعزيز يطلق خدمة نقل الركاب بين الصالات مجاناً

أخبار محلية
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