دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن ‏عبدالله القصبي، بحضور مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان ‏بن عبدالله العمرو، خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية ‏إلكترونياً على مستوى المملكة، مع ربط بوابة سلامة الخاصة ‏بالدفاع المدني مع بوابة بلدي لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار ‏فاتورة موحدة للمستفيدين.‏

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف ‏إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرّخصة التجارية، ‏وإنجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلّقة ‏بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أيّ ‏ترخيص تجاري، ونحو ذلك‎ ‎من خدمات رقمية‎.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها ‏لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في ‏تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، إذ تم تقليص عدد من ‏الخدمات، عبر منصة “بلدي”.‏

الشؤون البلدية

وفق “أخبار 24”.