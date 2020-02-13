دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية إلكترونياً على مستوى المملكة، مع ربط بوابة سلامة الخاصة بالدفاع المدني مع بوابة بلدي لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار فاتورة موحدة للمستفيدين.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرّخصة التجارية، وإنجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلّقة بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أيّ ترخيص تجاري، ونحو ذلك من خدمات رقمية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، إذ تم تقليص عدد من الخدمات، عبر منصة “بلدي”.
وفق “أخبار 24”.