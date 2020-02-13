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أخبار محلية > “بلدي مكة” يلوح باللجوء للوزارة لكشف تحقيقات رقصة “الهيب ‏هوب”‏
13/02/2020   5:40 م

“بلدي مكة” يلوح باللجوء للوزارة لكشف تحقيقات رقصة “الهيب ‏هوب”‏

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جدد المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، مطالبته للأمانة بضرورة ‏الكشف عن نتائج التحقيق، الذي أمر به الأمين حول فقرة رقصة ‏‏”الهيب هوب” التي قدمتها إحدى الفرق بمناسبة عيد الفطر العام ‏الماضي.‏

وأكدت مصادر وفقًا لـ”مكة” أن أعضاء المجلس البلدي ‏سيطرحون خلال الأسابيع المقبلة مناقشة رفع خطاب إلى وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية حال عدم تجاوب الأمانة مع مطالب ‏المجلس‎، وخاصة أن المجلس خاطب الأمانة مرتين منذ العام الماضي ‏وطالبها بالكشف عن نتائج التحقيق وتوضيح ما جرى من إجراء ‏إزاء المخالفين. ‏‎

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ‏يظهر جانبًا من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة أول أيّام عيد الفطر الماضي، ‏أثار استياءً واسعاً، لا سيما أن الاحتفال لا يمتّ للموروث الشعبي ‏بأي علاقة، حيث تضمن رقصة غربية معروفة بالهيب هوب‎.‎

“بلدي مكة” يلوح باللجوء للوزارة لكشف تحقيقات رقصة “الهيب ‏هوب”‏

أخبار محلية
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