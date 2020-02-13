مدرب ضمك: لن أدرب الاتحاد

شدد الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك، على أن اتحاد جدة يمتلك المقومات الكبيرة للعودة بقوة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.
وقال بن زكري في تصريحات متلفزة “القانون لا يسمح لي بتدريب اتحاد جدة هذا الموسم، لو حدث ذلك سأكون سعيدًا”.
وتابع “لن أدرب اتحاد جدة احترامًا لجماهيره وإدارته والطاقم الفني، هم قادرون على العودة سريعا، ويمتلكون المقومات للخروج من وضعيتهم الحالية”.
ونوه “لأول مرة في حياتي أقوم بتغيير 14 لاعبا من عناصر الفريق واستقطاب مثلهم، سأصنع قبعة بعلامة زكري ليشتريها كل السعوديين”. وفق “كوورة”.
وشدد “نحتاج للوقت والتوفيق، بعد إبرام العديد من الصفقات الشتوية، أشكر لاعبي ضمك على القتالية والالتزام بالتعليمات التكتيكية”.
وأضاف “فزنا على اتحاد جدة عن جدارة واستحقاق، كنت خائفا من الوقت بدل الضائع لأن كرة القدم تغيرت، لقد أصبحنا نشاهد 12 دقيقة إضافية، وهذا كثير ومبالغ فيه، ومع تقنية الفار أصبحنا لا نحتفل بتسجيل الهدف حتى نتأكد من قرار الحكم”.
#الدوري_مع_وليد | نور الدين بن زكري – مدرب ضمك السعودي: لن أدرب #الاتحاد احترامًا لجماهيره وإدارته والطاقم الفني وهم قادرون على العودة .. سأصنع قبعة بعلامة زكري ليشتريها كل السعوديين.#SBC pic.twitter.com/ESnNqeyFSx
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 12, 2020