دفعات جروس المتأخرة تؤجل فسخ العقد

فضلت إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، تأجيل حسم مصير المدرب السويسري كريستيان جروس بالبقاء أو الاستغناء عن خدماته إلى ما بعد مباراة الاستقلال الإيراني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.
وأشارت المصادر إلى أن تعليق إدارة النادي قرارها حول جروس، يعود إلى أكثر من سبب أبرزها ضغط المباريات، حيث يلتقي الأهلي مع الوحدة غدا في الجولة الـ18 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبعدها بثلاثة أيام فقط سيلتقي الاستقلال.
وأوضحت أن إدارة الأهلي بصدد دراسة عقد جروس المحدد بـ1.6 ألف دولار، والمبالغ المستحقة وقيمة الشرط الجزائي، قبل الإقدام على أي خطوة، لا سيما أن نظيرتها السابقة لم تسلمه بعض الدفعات المالية المتفق عليها.
ولفتت إلى أن هناك تغييرات إدارية في مقدمتها الاستغناء عن خدمات أحمد بامعوضة المدير التنفيذي الحالي، بجانب تعيين مدير لفريق كرة القدم.
وكان مؤمنة قد باشر مهامه بعد اعتماده وإدارته من قبل الهيئة العامة للرياضة، وظهر في التدريبات، أمس، بجانب الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم.
على صعيد ثانٍ، بدأ المهاجم السوري عمر السومة تنفيذ برنامج لياقي انفرادي خاص بعد تماثله للشفاء من إصابة الكتف التي يعانيها، لكن جروس بالاتفاق مع الجهاز الطبي يفضل عدم المجازفة به أمام الوحدة والاستقلال تفاديا لتجدد الآلام من جديد، على أن يستمر في برنامجه التأهيلي والدخول تدريجيا في التدريبات الجماعية. وفق “الاقتصادية”.
وفي المقابل، يواصل الجزائري يوسف بلايلي والحارس محمد العويس علاجهما في عيادة النادي، حيث يعاني الأول من ألم في المفصل، والثاني كسر في الوجه.
وفنيا، حرص جروس على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران أمس، مؤكدا لهم أهمية نقاط الوحدة للمنافسة على الصدارة، ومن ثم شرح لهم بعض الخطط التكتيكية التي يأمل تنفيذها في الحصة التدريبية التي ركز فيها على تصحيح الأخطاء التي حدثت أمام الوحدة الإماراتي 1/1 في الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا.