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اخبار رياضية > النصر يفحص مادو في دبي
13/02/2020   1:06 م

النصر يفحص مادو في دبي

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أبانت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن إدارة النصر سترسل عبد الله مادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى دبي الإماراتية، بعد أن اتفقت مع البرتغالي بازيل روبيرو، رئيس الجهاز الطبي، على إجرائه كشفاً طبياً دقيقاً في إحدى العيادات الطبية المتخصصة في إصابات الملاعب.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه من المتوقع أن يغادر مدافع النادي العاصمي، السبت المقبل لمعانته من خشونة في الركبة بدأت معه الشهر الماضي، الأمر الذي دفع الطبيب البرتغالي إلى التوصية بحاجة اللاعب لتدخل جراحي بسيط من خلال تنظيف الركبة، لإنهاء معاناة مادو من خشونتها طيلة الفترة الماضية، إلا أنها ستغيّبه عن الملاعب 6 أسابيع.

وأشار بازيل إلى إمكانية تأجيل العملية إلى الصيف المقبل حال استجابة الركبة للجلسات العلاجية والتأهيلية.

النصر يفحص مادو في دبي

اخبار رياضية
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