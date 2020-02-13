هزازي: جماهير الهلال تقف مع الاتحاد في أزمته

وجه نايف هزازي مهاجم العدالة، شكره لإدارة ناديه وزملائه بالفريق وجماهيره على ثقتهم وحماسهم للتوقيع معه، موضحا سبب تأخر عودته للملاعب بالفترة الماضية.
وقال نايف هزازي في تصريحات تلفزيونية: “أشكر إدارة نادي العدالة على ثقتهم وحماسهم للتعاقد معي في الفترة الشتوية ورغبتهم بتواجدي، والأمر نفسه للاعبي الفريق”.
وواصل: “سعيد للغاية بتمثيل فريق العدالة، والجمهور هو كلمة السر في هذا النادي، والجمهور يفرق معي للغاية، وأعدهم بالأفضل والعودة القوية فيما هو قادم بإذن الله”. وفق “كوورة”.
وعن سبب تأخر عودته للملاعب، أضاف النجم الدولي السعودي: “هذه الصفحة طويتها، وحسبي الله على من نقلوا كلام عني للأندية وأخروا عودتي للملاعب، وكنت أتمنى التواجد أساسيًا حتى أستطيع اللعب بمونديال روسيا 2018، فأي لاعب يتمنى المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير”.
وبخصوص علاقته بنادي الاتحاد ورأيه في وضعيته الحالية، أشار: “أحب الاتحاد منذ الصغر، ولعبت في صفوفه منذ أن كان عمري 11 عاما، والجماهير الاتحادية غرست في كل اللاعبين روحا عالية لا تنتهي”.
وواصل: “الاتحاد كان سقف طموحه المنافسة في كأس العالم للأندية، ومن المستحيل أن يهبط لدوري الدرجة الأولى، ويجب أن يقف جميع الاتحاديين مع الفريق للخروج من وضعيته الحالية، والمملكة كلها تقف معه، وأول من وقف مع الاتحاد في أزمته جمهور الهلال وكذلك جماهير النصر والأهلي وقفت معه في ظروفه الصعبة”.
واختتم قائلا: “ثقتي كبيرة بالمهاجم السعودي، ومتى ما منح الثقة سيعود لصدارة الهدافين بالدوري السعودي للمحترفين”.