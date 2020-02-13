القادسية يشكو الاتحاد في ملايين كمارا

رفعت إدارة نادي القادسية، شكوى رسمية، لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد تطالب فيها بسداد 13 مليون ريال، تمثل الدفعتين الثانية والثالثة المتبقيتين من قيمة انتقال هارون كمارا، مهاجم الفريق، المنتقل للنادي الغربي الصيف الماضي.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر رسمية في نادي القادسية، عن أن النادي الشرقي تسلم مبلغ 8 ملايين تمثل الدفعة الأولى، مع تعهد الإدارة الاتحادية بتسديد الدفعة الثانية بعد شهرين من توقيع عقد الانتقال، ودفعة ثالثة اُستحقت في يناير الماضي، إلا أن الإدارة التي يرأسها أنمار الحائلي لم تلتزم بالاتفاق.
وأوضحت المصادر نفسها، أن اللجنة القانونية في القادسية خاطبت غرفة فض المنازعات أمس للمرة الثانية لسرعة البت في القضية لحاجة النادي إلى سيولة مالية من أجل تسيير أموره بعد احتدام المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين السعودي. أمام ذلك، رفض أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد التعليق على شكوى القادسية، مؤكداً أن الفريق بأكمله موجود حاليا في المغرب، لخوض مباراة أولمبيك آسفي المغربي، ضمن إياب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية، وقال : “لا علم لي عن الشكوى، نحن موجودون جميعاً في المغرب، بعد أن نعود سندرس الأمر ونرد عليه”.