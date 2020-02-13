بالفيديو.. ماذا قالت والدة “زايد وليان” بعد التفاعل الكبير مع ابنها وتكريمه لاهتمامه بأخته؟

كشفت والدة الطفلين زايد وليان الخيبري، عن مشاعرها بعد التفاعل الكبير مع ابنها الذي وثّق مقطع فيديو اهتمامه الشديد بأخته، ليتم تكريمه من قِبل إدارة تعليم تبوك ورائدة النشاط في الروضة التي تدرس بها شقيقته.
وقالت أم زايد في لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها سعيدة بردود الفعل حول ابنها ومشاعرها لا توصف، مضيفة أن زوجها متوفّى منذ عامين وأنها فخورة بزايد ولديها أمل كبير في مستقبل كبير له.
وعبّر الطفل زايد عن سعادته بتفاعل وإشادة المغردين به لاهتمامه بأخته، مشيراً إلى أنه يدرس في الصف الثالث الابتدائي ويشجع نادي الهلال، ويتمنى أن يشاهد مبارياته من الملعب.
من جانبها، قدمت رائدة النشاط عزيزة البلوي التي كرّمت الطفل زايد، شكرها لأم زايد وليان واصفة إياها بالأم والأب لطفليها، وتوجهت بالشكر لمدير تعليم تبوك وكل مَن دعمها وأشاد بها عبر مواقع التواصل. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن تكريمها لزايد يأتي من باب حرصها على دعمه، لافتة إلى أنها تقدم الكثير من المبادرات من بينها مبادرة الحد الجنوبي للطلاب الذي يرابط آباؤهم في الحد الجنوبي تكريماً لهم ولآبائهم.
فيديو | ماذا قالت أم زايد عن أبنائها #اخو_اخته ؟ #الراصد pic.twitter.com/uvW9z6TcQK
— الراصد (@alraasd) ١٢ فبراير ٢٠٢٠
فيديو | مداخلة معلمة #اخو_اخته#الراصد pic.twitter.com/VKxx0SnIXi
— الراصد (@alraasd) ١٢ فبراير ٢٠٢٠