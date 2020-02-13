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أخبار محلية > متحدث “العدل” يوضح صفة الأحكام الصادرة بحق “متحرش جدة” و”فتاة الشمال”
13/02/2020   8:32 ص

متحدث “العدل” يوضح صفة الأحكام الصادرة بحق “متحرش جدة” و”فتاة الشمال”

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق أن الحكم الذي صدر بحق الموظف الوافد الذي تحرش بزميلته في العمل بغرامة 4 آلاف ريال لم يكتسب الصفة النهائية، مبيناً أن القضية ستنظر لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

وحول “فتاة الشمال” التي اعترضها شابان أثناء قيادتها السيارة في أحد الشوارع داخل المملكة، أوضح المطلق أن قضيتها لم يصدر بشأنها حكم بات وهناك طرق للطعن أمام المحكمة العليا.

ولفت المطلق إلى أن الأحكام التي لم تكتسب الصفة النهائية لا عبرة بها، مبيناً أن العمل القضائي يعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والأوامر والقرارات المرجعية ويراعي السوابق القضائية. وفق “أخبار 24”.

وشدد على حظر تداول المحاكمات ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة.

متحدث “العدل” يوضح صفة الأحكام الصادرة بحق “متحرش جدة” و”فتاة الشمال”

أخبار محلية
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