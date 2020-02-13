“استئناف جدة” تقضي بإلغاء أرقام هواتف لجناة مدانين باستخدامها في ترويج المخدرات

قالت مصادر إن محكمة الاستئناف بمحافظة جدة أيدت حكماً بإلغاء 6 أرقام جوالات لستة أشخاص أدينوا باستخدامها في ترويج المخدرات، وعدم إعادة صرفها، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الحكم شمل معاقبة 5 مقيمين بالسجن والجلد والإبعاد، بعد إدانتهم بحيازة وترويج وتعاطي الحشيش المخدر، وغلظت عقوبة السجن على أحد الجناة لمقاومته رجال الأمن.
وأضافت أن المحكمة فرضت كذلك غرامة مالية على المحكومين تودع قيمتها في حساب مؤسسة النقد العربي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم تضمن أحكاماً بالسجن على أشخاص مدانين بالتعاطي والترويج وتغريمهم وجلدهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم، وعدم السماح لهم بالعودة إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.