أظهر مقطع فيديو لحظة العثور على مواطن مُسن فُقد في منطقة صحراوية في قرية أم الجماجم التابعة لمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض؛ حيث كان قد فقد أول أمس (الثلاثاء) بعد انقطاع الاتصال به.
وبيّن الفيديو الذي نشره فريق “عون” للبحث، الطيران الشراعي وهو يبحث عن المواطن في المنطقة التي فقد بها، قبل أن يتوصل إليه وإلى سيارته التي غرست في الرمال، وينجح في إنقاذه.
وأوضح فريق عون أنه كان تلقى بلاغاً من أحد المواطنين عن فقدان اتصاله بوالده الذي يعاني من مرض السكر والضغط، طالباً المشاركة في البحث عنه، ليتم تمشيط المنطقة بالكامل دون العثور عليه، قبل أن تتم الاستعانة بالطيران الشراعي الذي نجح في التوصل إلى المفقود ووجده بصحة جيدة.
وفق “أخبار 24”.