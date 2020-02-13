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اخبار رياضية > إعلامي سعودي: إنتاج وثائقي فرنسي يستعرض مسيرة “يوسف الثنيان”
13/02/2020   8:30 ص

إعلامي سعودي: إنتاج وثائقي فرنسي يستعرض مسيرة “يوسف الثنيان”

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أعلن الإعلامي السعودي سعيد الهلال، أن صحفياً فرنسياً تواصل معه من أجل إنتاج فيلم وثائقي يستعرض المسيرة الكروية للاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف الثنيان.

وقال الهلال عبر حسابه في “تويتر”، إنه تلقى اتصالاً من الصحفي يستفسر عن اللاعب يوسف الثنيان، وكان مستغرباً أنه يعتبر مجهولاً بالنسبة لهم رغم أنه حسب تصنيف برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على اللاعبين المهرة، يعتبر الثنيان من أميز اللاعبين المهاريين في كرة القدم.

وأضاف أن الصحفي طلب أن يتواصل بالثنيان حيث شرح للأخير كامل القصة، ورحب بذلك وزود الطرفين بأرقام بعض، مضيفاً أن الصحفي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالتواجد في الرياض لتصوير فيلم وثائقي من ضمن سلسلة لأفضل اللاعبين المهاريين في تاريخ كرة القدم. وفق “أخبار 24”.

إعلامي سعودي: إنتاج وثائقي فرنسي يستعرض مسيرة “يوسف الثنيان”

اخبار رياضية
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