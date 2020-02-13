التحالف: ملتزمون بمحاسبة من يُخالف قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وبمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت للدول المعنية ملفات نتائج تحقيقات حــوادث تضمنت أخطاء ومخالفات لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبيناً أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة، وفق القوانين الخاصة بكل دولة من دول التحالف.
وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية، مجدداً التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني. وفق “أخبار 24”.