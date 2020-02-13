قرر مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، تكريم الطفل “زايد” وضمه إلى برنامج الرعاية بإدارة تعليم منطقة تبوك، بعد انتشار مقطع له وهو يصطحب أخته اليتيمة إلى الروضة.
وتفاعل رواد “تويتر” مع ما فعله الطفل بوسم “أخو اخته”، وهو الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، بعد أن أظهر اهتماماً كبيراً بأخته “ليان”، وحرصه على مستواها بدوام الاستفسار من معلمتها بالرغم من صغر سنه فلم يتجاوز التاسعة بعد.
وكُرم زايد من قبل رائدة النشاط في الروضة التي تدرس بها أخته في احتفال ظهر بمقطع فيديو، نتيجة لما يداوم على فعله مع أخته وباقي إخوته الأيتام، فيما بدا عليه الخجل الشديد أثناء الاحتفال.
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الطالب زايد دأب على توصيل اخته ليان بشكل يومي إلى المنزل والسؤال على مستواها الدراسي بشكل دوري من أجمل المقاطع وأروعها ويستحق التكريم والثناء وقامت الروضة مشكورة بتكريمه وتفاعلت إدارة تعليم تبوك ووعدت بتكريمهما@TabukPrincipal#اخو_اخته pic.twitter.com/6uHXkYYJJq
— سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ١٢ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.