تفاعل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، مع قضية طفل من محافظة الليث يدرس بالمرحلة الابتدائية، جرى تداول مقطع فيديو يبيّن معاناته مرضا في عينيه يعيق مسيرته التعليمية.
وقالت إدارة تعليم الليث إن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بمتابعة الحالة الصحية للطفل “محمد منسي عوض الله المتعاني”، مبينةً أنها بدورها ستتابع حالته بالتنسيق مع المستشفيات المتخصصة في العيون بمحافظة جدة، إلى جانب تقديم الرعاية التعليمية له بمدرسته.
من جهته، أكد مستشفى الملك خالد للعيون أنه تواصل مع ناشر الفيديو لتوفير كافة المعلومات عن الطفل، لأجل تقديم العلاجات اللازمة لحالته.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “شكراً لكم جميعًا ولكل مَن سعى في خدمة طفلنا الغالي.. ونفخر أن العلاج والخدمة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لا تحتاج واسطة”.
كما طلب حساب “الصحة 937” من ناشر الفيديو تزويده بكافة المعلومات والتفاصيل عن حالة الطفل عبر الرسائل الخاصة.
وكان ناشطون تداولوا قضية الطفل، وطالبوا وزارة الصحة والجهات المعنية بتوفير العلاج اللازم للطفل الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي، حتى يتمكن من مواصلة تعليمه.
وفق “أخبار 24”.