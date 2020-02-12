بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الخامس بمكة المكرمة

بدأ في مكة المكرمة تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الخامس، الذي يربط العاصمة المقدسة بالطرق الخارجية ويسهل الوصول إليها، والذي تُقدر تكلفة المراحل المتبقية منه بـ885 مليون ريال.
وأبان المتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر أن المرحلة الثانية، والتي يتم خلالها نزع ملكية 157 عقارًا، ستمتد لـ2.60 كيلو متر، وتشمل تنفيذ تقاطع يخدم مخططات ولي العهد.
وأضاف بحسب “عكاظ” أن المرحلة الثانية بطول 9.90 كيلو متر، والرابعة طولها 2.40 كيلو متر، وتشمل جسر وادي عرنة الذي يبلغ طوله 475 متراً.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي على أربع مراحل، تم إنجاز الأولى منها، وأصبحت متاحة لحركة السير، وهي تبدأ من تقاطع الليث بطول 7 كيلو مترات باتجاه الطائف.