تركي الفيصل: خطة ترامب للسلام “فرانكشتاين” العصر الحديث

اعتبر رئيس الاستخبارات وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقاً، الأمير تركي الفيصل، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هي “فرانكشتاين” العصر الحديث.
وقال الأمير تركي في حوار مع شبكة “Cnbc” الأمريكية إن خطة ترامب مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، وتحاول جعل فلسطين مخلوقاً مسخًا.
وأوضح أن الخطة انتزعت من فلسطين عاصمتها المشروعة ما يسلبها قلبها، وجعلت حدودها غير محددة وهذا يسلبها روحها.وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس الاستخبارات الأسبق إلى أنه يتوقع أن تبوء هذه الخطة المعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن” بالفشل؛ مؤكداً أنها لن تذهب بعيدًا لأن العالم بأسره يرفضها.