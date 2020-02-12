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أخبار محلية > “الشورى” يطالب بتلبية طلبات نقل زوجات المرابطين ودراسة تمديد سن التقاعد لأساتذة الجامعات إلى الـ70
12/02/2020   5:57 م

“الشورى” يطالب بتلبية طلبات نقل زوجات المرابطين ودراسة تمديد سن التقاعد لأساتذة الجامعات إلى الـ70

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طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل وندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، والتي ناقش خلالها التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1440هـ.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريحات عقب الجلسة إن المجلس أكد ضرورة التوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والقرى.

وأبان أن المجلس طالب الوزارة بسرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار، وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف أن المجلس طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن الـ70، وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن المجلس شدد على أهمية تقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

“الشورى” يطالب بتلبية طلبات نقل زوجات المرابطين ودراسة تمديد سن التقاعد لأساتذة الجامعات إلى الـ70

أخبار محلية
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