احتفل منسوبو الشرطة والمرور بمستشفى عسير المركزي أمس الثلاثاء بتزويج عامل وعاملة من الجنسية البنغالية يعملان في المستشفى.
وتكفل المواطنون بتكاليف الزواج، الذي أقيمت مراسمه وفقاً لعادات وتقاليد أهل الجنوب، وقدمت خلاله العرضة السعودية، ووفقًا لصحيفة “سبق” فإن المواطنين قاموا بتوفير سكن خاص للزوجين.
وأظهرت صور العريس ويدعى محمد يس مرتدياً الزي السعودي الكامل، وحوله عدد من المواطنين والزملاء من الجنسيات المختلفة.
وحضر المناسبة عدد من رجال الأمن ومن الكوادر الطبية بالمستشفى، وقدم منسوبو الشرطة والمرور بالمستشفى هدايا ومساعدات مالية للزوجين.