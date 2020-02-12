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أخبار محلية > الأمير مقرن بن عبد العزيز يزور “بوليفارد الرياض”
12/02/2020   1:01 م

الأمير مقرن بن عبد العزيز يزور “بوليفارد الرياض”

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قام الأمير مقرن بن عبد العزيز بجولة في منطقة البوليفارد بالرياض، والتي تعتبر الأكثر جذباً للزائرين.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر” صورة للأمير مقرن بجانب النافورة الراقصة في منطقة البوليفارد، وكتب قائلاً: “شرفنا في البوليفارد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز … الله يحفظك وزيارة غالية”.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ كان قد أكد في وقت سابق أن الفعاليات في منطقة “بوليفارد الرياض” ومنطقة “ونتر وندرلاند” ستمتد إلى نهاية شهر مارس المقبل. وفق “أخبار 24”.

 

الأمير مقرن بن عبد العزيز يزور “بوليفارد الرياض”

أخبار محلية
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