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أخبار محلية > بالفيديو.. “التجارة” تطلق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات
12/02/2020   1:01 م

بالفيديو.. “التجارة” تطلق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات

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أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات، الذي يتيح للوزارة الوقوف ميدانياً على الأسعار، عبر مراقبيها المنتشرين في كافة أرجاء المملكة.

ونشرت التجارة مقطع فيديو وثقت خلاله لحظة إطلاق خدمة المسح الإلكتروني للأسعار، وأظهر المقطع كيفية إجراء المسح الإلكتروني ورصد أسعار السلع والمنتجات ميدانيا من قبل مراقبي الوزارة.

حيث زود كل مراقب بنظام المسح الإلكتروني، وبمجرد إدخال السجل التجاري للمحل تظهر كل السلع التي لدى المحل، فيضيف المراقب السلعة والسعر الموضح عليها، فيرسل تلقائيا وفورا تقريرا بالمسح إلى الوزارة. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “التجارة” تطلق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات

أخبار محلية
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